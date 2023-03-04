«Утром не вздумайте умыться!» — новый бьюти-совет от Виктории Бони

|
Полина Долгова
Полина Долгова 37

Телеведущая Боня заявила, что умывания с утра повреждают кожу

«Утром не вздумайте умыться!» — новый бьюти-совет от Виктории Бони

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая заявила, что кожа за ночь вырабатывает те масла, которые помогают ей оставаться красивой и здоровой.

Блогер Виктория Боня с недавних пор стала регулярно проводить бьюти-марафоны для женщин. Недавно девушка выложила историю в Instagram* в которой заявила, что мужчинам и женщинам умывать лицо с утра нельзя.

Такую точку зрения 43-летняя модель объяснила тем, что пока человек спит кожа сама регенерируется и вырабатывает те масла, которые помогают коже быть здоровой, молодой, красивой.

«Если с утра вы смываете все, то коже нечем питаться. Поэтому тщательно умываться нужно только вечером, а утром не вздумайте умыться!» — заявила звезда.

На что ее подписчица ответила, что она всю жизнь умывалась водой. Но последний месяц стала использовать пенку, которая творит чудеса. На слова подписчицы Боня ответила, что умывает водой только глаза, а на лицо наносит пенку, но не каждое утро.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня не смогла удержать богатого жениха, который ушел из поля видимости, которые внимательно следят за личной жизнью телеведущей. Примечательно, что блогер ни разу не показала лицо прошлого возлюбленного, хотя ее блог пестрит многочисленными постами из жизни звезды. Подписчики посчитали, что Боня встречалась с женатым мужчиной. К тому же, прежде она признавалась, что наличие семьи не считается для нее препятствием для общения. Однако потом телезвезда попыталась откреститься от этих слова, но интернет все помнит.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Последние новости

19:38
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
19:27
В Москве несовершеннолетняя изнасиловала 15-летнюю и едва не довела ее до смерти
19:14
«Утром не вздумайте умыться!» — новый бьюти-совет от Виктории Бони
19:05
«Трактор отказался довезти»: тяжело раненный Федя раскрыл жуткие детали атаки ВСУ под Брянском
18:56
Евросовет заявил о возможности отключенных от SWIFT банков проводить транзакции
18:44
Робот нежно снял одежду с модели на неделе моды в Париже

Сейчас читают

«Трактор отказался довезти»: тяжело раненный Федя раскрыл жуткие детали атаки ВСУ под Брянском
Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
Нарушение нервов и ухудшение памяти: врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица