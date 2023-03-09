Маленькими шажками: китайский совет дня на четверг, 9 марта

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 33

Четверг не будет богат на энергии, поэтому при выполнении важных дел стоит рассчитывать только на собственные силы.

Маленькими шажками: китайский совет дня на четверг, 9 марта

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 9 марта?

Энергии четверга будут настаивать на безотлагательном отдыхе, несмотря на то, что выходной был вчера, а сегодня рабочий день. Энергии именно в четверг решили заснуть — и это повлияет на каждого.

Совет дня: если вам нужно сделать что-то важное в этот четверг, то рассчитывайте, пожалуйста, только на собственные силы. Если их мало, то ваша доля — рутина. Делайте самые понятные, привычные и безопасные дела.

Предостережение дня: не надо в четверг ложиться под нож. Хирургическим вмешательствам нулевые энергии вредны. Это не касается экстренных случаев.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Маленькими шажками: китайский совет дня на четверг, 9 марта

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