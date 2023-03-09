Пробка из желающих уехать из Грузии в Россию образовалась на границе на фоне протестов

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 100

Машины и фуры стали скапливаться с вечера 8 марта.

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Петров; 5-tv.ru

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На фоне волны протестов Грузии на единственном пропускном пункте через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» возникла гигантская очередь из автомобилей. Множество желающих покинуть страну пытаются выехать на территорию России. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На пропускном пункте через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» образовалась большая пробкаНа пропускном пункте через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» образовалась большая пробка. Фото: 5-tv.ru

По утверждениям пользователей сети, машины и фуры стали скапливаться с вечера 8 марта. Очевидцы отмечают, что в очереди простаивают сотни автомобилей, на них висят как российские, так и грузинские номера. В определенных чатах многие шоферы интересуются, есть ли на дорогах в России гололед и где лучше всего обменять валюту.

Протесты в Грузии начались из-за недовольства сторонников радикальной оппозиции по поводу принятия закона об иноагентах. Большое количество людей вышли на улицы. В Тбилиси участники протестов даже прорвали баррикаду у здания парламента, поставленную силовиками. Ранее 5-tv.ru сообщал о начале столкновения между бунтующими и спецназом.

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