Санта-Барбара: Гуф назвал Айзу своей женщиной

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 34

Рэпер Гуф назвал бывшую жену Айзу своей женщиной

Санта-Барбара: Гуф назвал Айзу своей женщиной

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Подписчики на порыв исполнителя отреагировали неоднозначно. А что говорит девушка?

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вновь назвал бывшую жену Айзу своей женщиной. Исполнитель опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.

«Моя женщина. Правда, у нее тут уже грустные глаза, а между нами еще ничего не понимающий мой самый любимый первый единственный сын», — говорится в публикации.

Гуф назвал Айзу своей женщинойГуф назвал Айзу своей женщиной. Фото: Instagram* / therealguf

Подписчики Долматова тут же начали расспрашивать, почему он не стал писать о другой своей возлюбленной Юлии Королевой, которая родила ему в прошлом году дочку Тину.

«Господи, помоги, „Санта-Барбара“ снова возвращается»;

«Успокойтесь, он поздравляет с 8 марта Айзу. И просто благодарен за сына. Нормальный мужик, который все осознал»;

«Кажется, у Гуфа весеннее обострение», — приводит комментарии юзеров StarHit.ru.

Сама Анохина никак не прокомментировала порыв экс-супруга, а только поздравила аудиторию с Международным женским днем. Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего Айза поскандалила с Гуфом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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