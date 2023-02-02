Айза поскандалила с Гуфом из-за денег на обучение сына: «Просто фу»

Причиной злости стал дорогой браслет, деньги на который у Гуфа нашлись ради нынешней жены.

Популярный блогер Айза пожаловалась в соцсетях на своего бывшего мужа Гуфа и возмутилась, что у него есть деньги на дорогие подарки нынешней жене, а на родного сына — нет.

В своем Telegram-канале Айза рассказала, что бывший муж отказывается платить алименты и помогать в воспитании 12-летнего Сэма, но при этом делает дорогие подарки своей супруге.

«Обожаю читать новости про папу Сэма и его богатую жизнь. Если честно, то дико злюсь. И есть причина… Когда предложила пополам оплатить школу Сэма, получила ответ о том, что у него нет денег. Фу. Просто фу», — написала Айза в своем профиле.

Telegram / aizalovesyou

В доказательство она прикрепила скриншот переписки, на которой скинула Гуфу счет за обучение, предложив поделить его пополам. На это «папа Сэма», как он записан у Айзы, пожаловался на тяжелое финансовое положение.

Позже Айза удалила эту публикацию и заявила, что подавать на алименты не будет, а предыдущий пост был написан на эмоциях.

«Да, я злюсь, когда на элементарное предложение разделить оплату за обучение пополам, я получаю в ответ похмельный мат», — написала блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Айзы нашли огромную опухоль. Где она образовалась блогер рассказывать не стала.