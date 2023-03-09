В Штатах признали ядерный арсенал России самым крупным и мощным в мире

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 66

К такому выводу пришли представители Национальной разведки, обнародовав свое мнение в специальном ежегодном отчете.

В Штатах признали ядерный арсенал России самым крупным и мощным в мире

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Национальная разведка США оценила ядерный потенциал России как мощнейший в мире. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке угроз, размещенном на сайте аппарата главы организации Эврила Хейнса.

В документе отмечается, что в РФ имеется самый мощный запас ядерного оружия. При этом страна продолжает совершенствоваться в этом направлении.

В частности, усилия России брошены на развитие ядерных ракет дальнего действия, также модернизируются подводные «системы доставки». Вместе с этим активно идет работа над расширением и усовершенствованием линейки нестратегических систем, способных нести и ядерные, и конвенциональные боеголовки.

Авторы доклада подчеркнули, что все перечисленные системы позволяют сдерживать противника и контролировать эскалацию потенциальных боевых действий. А также — противостоять обычным силам США и союзников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России разработают новый вид военных операций с ядерным оружием.

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В Штатах признали ядерный арсенал России самым крупным и мощным в мире

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