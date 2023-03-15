Сын чуть не погиб при родах: звезда «Универа» Гаврилов о выборе имени ребенку

Актер Алексей Гаврилов назвал своих сыновей Соломон и Рама. В студии 5-tv.ru звезда сериала «Универ» рассказал, почему выбрал такие необычные имена детям, автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

По признанию актера, роды его первой супруги проходили тяжело. Семья находилась на острове Панган в Таиланде. Бывшая жена Гаврилова решила родить в домашних условиях под наблюдением акушерки, но в процессе начали происходить сложности: плод не выходил наружу из-за короткой пуповины, которую не показало УЗИ.

Как только друг Гаврилова объяснил причину возникшихся трудностей во время родов, семье пришлось экстренно плыть на катере на другой остров, где находится клиника.

«Я помню это как в кино: огромный тропический дождь с крупными каплями дождя. Катер на больших волнах. Сидит мусульманка-девочка и тайка. Тайка плачет. Лежит Марина с Соломоном в упадническом состоянии», — вспоминает Гаврилов.

По признанию актера, тот момент был очень стрессовым для него, ведь любая оплошность могла не только негативно отразиться на здоровье его будущего ребенка, но и закончиться летальным исходом и для матери, и для плода.

«Я читал Соломону различные обереги, молитвы и я с ним разговаривал: «Сыночек, давай, чуть-чуть осталось», — рассказывает артист.

Как только катер добрался до острова, семья на скорой поехала до больницы.

«Через весь остров нужно было проехать. Пробки, скорая летит по встречке, эти тайки также все плачут», — вспоминает Гаврилов.

После череды испытаний семья успешно добралась до клиники. Когда ребенок родился, Гаврилов первым взял его на руки и как мужчина оставил за собой право выбрать имя для своего первенца — Соломон.

«Назвал именем мощным, потому что только мощный такой человечек мог все это выдержать», — делится актер.

К тому же, по признанию Гаврилова, он этим именем хотел отдать дань уважения своей матери, в которой течет еврейская кровь.

Младшего сына — Рама — назвала вторая супруга актера. Она увлекается индийской культурой и изучает индуизм. По признанию артиста, право выбора досталось его жене, потому что для нее этот ребенок стал первенцем.

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