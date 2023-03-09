«Сложнее с каждым днем»: западные СМИ сообщили о колоссальных потерях ВСУ

Запад, наконец, признал что у украинской армии серьезные проблемы.

Украинские войска несут большие потери. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Financial Times. По информации издания, это происходит, несмотря на увеличение поставок в страну западного оружия.

«Украина теряет людей по всей линии фронта», — приводятся его слова.

Более того, по словам одного из солдат ВСУ, который находится в данный момент в Артемовске, ситуация становится хуже с каждым днем. Он добавил, что их атакуют со всех сторон.

Сейчас подразделения российской армии активно продвигаются в Артемовске. На этой неделе военнослужащие взяли под свой контроль почти половину города. Бойцы ВСУ небольшими группами пытаются покинуть город через проселочные тропы.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре прошлого года по результатам референдумов четыре освобожденных региона вошли в состав РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске.