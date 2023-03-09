Российские войска пресекли попытку контратаки ВСУ в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о попытке ВСУ перейти в контратаку в районе Артемовска
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Ожесточенные бои за город на данный момент продолжаются.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске. Их попытка была успешно пресечена силами российской армии.
«Противник пытался контратаковать на одном из участков там, но ничего не получилось», — рассказал Пушилин в эфире одного из федеральных телеканалов.
Сейчас, отметил он, подразделения российской армии активно продвигаются в Артемовске. На этой неделе военнослужащие взяли под свой контроль почти половину города, за который продолжаются ожесточенные бои. Советник Пушилина Ян Гагин рассказывал, что Вооруженные силы (ВС) РФ контролируют все дороги в районе.
Бойцы ВСУ небольшими группами пытаются покинуть город через проселочные тропы. Противник несет огромные потери и не получает дополнительную помощь. Однако в офисе президента Украины заявили, что оборона Артемовска будет продолжаться, фактически подтверждая стратегию противостояния «до последнего украинца».
Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Россия решила оказать поддержку ДНР и ЛНР, которые обратились с просьбой помочь им в противостоянии с киевским режимом.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ в Артемовске пожаловались на тяжелейшие потери.
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