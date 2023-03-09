Страсти в столице: четверо мужчин не поделили девушку и устроили драку

Виновники отказались писать заявление против друг друга, но все равно попали «на карандаш» к правоохранительным органам.

В Москве на улице Пресненский Вал в ночь с 8 на 9 марта произошла стычка между четырьмя мужчинами. Все они — выходцы из стран Ближнего зарубежья. По данным источника 5-tv.ru, конфликт возник на почве ревности.

Следствию удалось выяснить, что драка произошла из-за того, что один из участников потасовки приревновал свою супругу к знакомому. Их словесный спор перешел к драке, в которую практически сразу «включились» еще двое мужчин. Вскоре они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в участок.

Участники драки, которые являются общими знакомыми, заявили, что заявления писать по данному инциденту не будут. По их словам, претензий друг другу у них нет, а в медицинской помощи они не нуждаются.

Тем не менее, на четверых иностранных граждан был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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