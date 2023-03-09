Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Пулково

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 81

На борту находилось 92 человека. Предварительная причина — отказ двигателя.

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Пулково

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Boeing 737 совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, самолет благополучно приземлился в Пулково в 16:08. На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа.

Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась. Всех пассажиров на автобусах доставят в здание аэропорта.

Самолет должен был лететь в Ижевск, но по технической причине вернулся в аэропорт. По предварительным данным, инцидент произошел из-за отказа двигателя. Пассажиры на борту заметили в области левого двигателя огненный выхлоп.

«Решается вопрос о замене борта на другой после технического осмотра воздушного судна», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru публиковал аудиозапись переговоров авиадиспетчера и пилота Boeing 737. Согласно их диалогу, двигатель самолета отказал из-за птицы, которая в него попала.

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