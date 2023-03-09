«Скорее всего, птица»: запись переговоров авиадиспетчера и пилота Boeing 737
Несмотря на потенциально опасную ситуацию, пилот сохранял спокойствие.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалась аудиозапись переговоров авиадиспетчера и пилота Boeing 737, получившего повреждения по пути из Петербурга в Ижевск.
«Ижавиа 926, на несколько вопросов готовы ответить?»
«Готовы»
«Ижавиа 926, первый вопрос: три удара было в область двигателя или по фюзеляжу?»
«Скорее всего, в район двигателя. Пассажиры видели выхлоп, огненный выхлоп с левого двигателя. Скорее всего, птица».
«Ижавиа 926, второй вопрос: на полосе задержитесь или будете самостоятельно сруливать?»
«Самостоятельно срулим, без проблем. Я думаю, ничего, проблем нету».
Рейс летел из Петербурга в Ижевск, но из-за ЧП возвращается в Пулково. По предварительным данным, в полете произошел отказ двигателя, хлопок и возгорание в воздухе.
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