Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Ребенок родился во Флоренции и чувствует себя прекрасно.

Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Lukjanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли в свои 82 года стал отцом в шестой раз. Об этом сообщает издание Novella 2000.

У знаменитости и его 37-летней возлюбленной Сандры Бергман родился сын, которого счастливые родители назвали Джорджио — в честь отца Кавалли.

«Было очень волнительно увидеть его сразу после рождения», — заявил сам модельер.

По его словам, ребенок родился во Флоренции неделю назад и чувствует себя прекрасно.

Напомним, что Роберто Кавалли и бывшая шведская модель и «девушка Playboy» вместе с 2014 года. Для влюбленных это первый совместный ребенок, однако у дизайнера еще пять взрослых детей от двух предыдущих браков.

Роберто Кавалли — основатель бренда и дома моды Roberto Cavalli. Характерные черты стиля дизайнера: рисунки, имитирующие шкуры животных, использование мягкой кожи, лоскутная техника, декорирование вещей блестками и стразами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз.

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.90
0.44 80.14
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:16
Как в ЛНР проходит подготовка российских штурмовиков
21:55
Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз
21:42
«Как собачки»: Запашный рассказал о том, опасны ли маленькие львята для людей
21:29
Восстановлен первый пролет железнодорожной части Крымского моста
21:15
Безумный взгляд: мужчина, толкнувший подростка под поезд метро, отказывается говорить
21:05
В Петербурге во второй раз пройдет праздник музыки, скорости и драйва GARAGE FEST Игора Драйв

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
«Жена испугалась»: почему к Сергею Гармашу приезжала скорая
Максимова рассказала о съемках картины о подвиге пилота: боялись по-настоящему
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица