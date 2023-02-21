Великолепная семерка: актер Джуд Лоу снова стал отцом

Сам артист пока никак не прокомментировал пополнение в семье.

Скрывай, не скрывай, а от британской прессы нигде не спрятаться. Благодаря местным папарацци, мы можем порадоваться за актера Джуда Лоу и его супругу, ведь у них родился седьмой по счету ребенок. Об этом пишет газета The Sun.

На снимках, которые сделали фотографы, видно, как 50-летний актер и его жена Филиппа Коэн прогуливаются с двумя колясками. Оказалось, что в одной из них был новорожденный ребенок, а во второй — малыш, которые родился три года назад. На снимках также можно увидеть женщину, вероятно, работающую няней, с коляской, в которой находится первенец пары.

Никаких подробностей о новом малыше счастливые супруги не разглашают. Никто не до сих пор не знает ни имени, ни пола.

Джуд Лоу женился на Филиппе Коэн в 2019 году. Ранее он был женат лишь один раз — на актрисе Сэди Фрост. Та подарила ему троих детей — Рафферти, Айрис и Руди. Также у него есть дочери София от новозеландской модели Саманты Берк и Ада от певицы Кэтрин Хардинг. Именно после рождения последней он сошелся с будущей второй супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джуд Лоу подтвердил рождение шестого ребенка.