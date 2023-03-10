Звезда сериала «Очень странные дела» Грейс Ван Дин рассказала о домогательствах

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Актриса сериала «Очень странные дела» Грейс Ван Дин рассказала о домогательствах продюсера

Звезда сериала «Очень странные дела» Грейс Ван Дин рассказала о домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / Brent Perniac

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Сейчас знаменитость увлеклась стримами, сделав перерыв в своей актерской карьере.

Актриса из сериала «Очень странные дела» Грейс Ван Дин призналась, что ее домогался продюсер на съемочной площадке. Леденящие признания знаменитости передает People.

«Он нанял девушку, с которой спал, а затем попросил ее пригласить меня заняться с ними сексом втроем. Я не сделала это, и я была так расстроена, что заплакала», — вспомнила селебрити.

Кроме того, по ее словам, после произошедшего она отказалась участвовать в нескольких проектах. Как объяснила знаменитость, она рассказала обо всем руководству и таким образом «справилась с этим правильно». Девушка добавила, что коллеги по цеху ее поддержали.

Грейс Ван Дин сыграла роль Крисси Каннингем в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела». Сейчас она взяла перерыв в актерской деятельности и увлеклась стримами на одном из популярных сервисов потоковых передач.

Ранее 5-tv.ru писал, о том кого из звезд сериала «Уэнздей» обвиняют в сексуальных домогательствах.

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