Умерла последняя участница движения «Белая роза» Трауте Лафренц

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Последняя участница движения «Белая роза» Трауте Лафренц скончалась на 104-м году жизни

Умерла последняя участница движения «Белая роза» Трауте Лафренц

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG

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Соболезнования умершей участнице антифашистского движения выражают и обычные люди, и представители властей.

Последняя участница антифашистского движения «Белая роза» Трауте Лафренц ушла из жизни в США, на острове Йонджес в Южной Каролине. Женщина скончалась в возрасте 103 лет 6 марта. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на фонд «Белая роза» в Мюнхене. 5-tv.ru вспоминает, чем запомнилась Трауте Лафренц.

Трауте Лафренц родилась 3 мая 1919 года в Гамбурге. Постувив в Мюнхенский университет, где она изучала медицину, девушка познакомилась с Гансом Шоллем и Кристофом Пробстом — членами антифашистского движения «Белая роза». С ними Лафренц участвовала в распространении листовок с призывами к борьбе против нацизма и противодействию пропаганде. В марте 1943 года ее арестовали и приговорили к году заключения. На свободу женщина вышла лишь весной 1945 года, благодаря американским военным. Вскоре она переехала в США.

В 2019 году Лафренц наградили орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», который вручают за «достижения, послужившие восстановлению Отечества в области политической, экономической, социальной и интеллектуальной деятельности».

Свои соболезнования о смерти Трауты Лафренц выразил канцлер Германии Олаф Шольц в личном Twitter-аккаунте.

«Трауте Лафренц умерла как последняя участница „Белой розы“ в возрасте 103 лет. Нам очень повезло, что она выжила и смогла столь ярко рассказать о сопротивлении», — написал политик.

Подпольная группа сопротивления «Белая роза», действовавшая в нацистской Германии, просуществовала с июня 1942 года по февраль 1943. Ее организаторами были студенты Мюнхенского университета. Причем идейным вдохновителем стал русский эмигрант Александр Шморель. В 1943 году основателей и участников группы казнили.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти американского актера Роберта Блейка.

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