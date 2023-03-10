Одним меньше: ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в ДНР
Минобороны: Российские военные сбили самолет ВСУ Су-27 в районе Марьинки в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ряде регионов уничтожена различная техника противника, в том числе и иностранная.
Российские военные сбили самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27 в районе Марьинки в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в рамках брифинга доложил официальный представитель оборонного ведомства РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что под Харьковом, в ДНР, а также в Запорожской области средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки девять снарядов для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и семь беспилотников ВСУ.
До этого Минобороны России сообщало о поражении российской армией украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Ведомство ежедневно информирует об актуальных новостях специальной военной операции (СВО) на Украине.
Также российские военные эксперты отмечают, что боевики Незалежной терпят поражения по всей фронтовой линии. Им не хватает боеприпасов, продовольствия и воды. Конечная цель СВО заключается в денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР.
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