Российские военные уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР
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Украинские силы продолжают терять важную военную технику.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее 6 марта ВС РФ в районе населенного пункта Андреевка в ДНР был уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.
Также в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили на всех направлениях большое число техники ВСУ: три гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, американскую артиллерийскую систему М777 и две САУ «Гвоздика».
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