Российские военные уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Украинские силы продолжают терять важную военную технику.

Российские военные уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее 6 марта ВС РФ в районе населенного пункта Андреевка в ДНР был уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили на всех направлениях большое число техники ВСУ: три гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, американскую артиллерийскую систему М777 и две САУ «Гвоздика».

Тема:
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