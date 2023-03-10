Российские военные уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР

В районе населенного пункта Петропавловка Донецкой народной республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее 6 марта ВС РФ в районе населенного пункта Андреевка в ДНР был уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.

Также в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили на всех направлениях большое число техники ВСУ: три гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, американскую артиллерийскую систему М777 и две САУ «Гвоздика».