Пять правил: как повысить популярность бренда

Продвижение своего бренда требует немало времени и сил. Эксперт поделилась советами, которые поспособствуют росту собственного дела.

Узнаваемость бренда или эксперта играет большую роль в процветании своего дела. Популярность гарантирует доверие клиентов, постоянный поток заказов и рост прибыли. Как этого добиться при таком многообразии товаров и количестве конкурентов? Секретами продвижения поделилась с изданием «Страсти» основательница PR-агентства ITS ME Катерина Коновалова.

Общение с аудиторией

Регулярная связь с клиентами — один из главных залогов успеха собственного дела. Ведь благодаря общению и положительным эмоциям у человека формируется личное отношение, а затем и привязанность. Чтобы установить контакт, важно говорить с аудиторией на одном языке: демонстрировать дружелюбие, открытость и желание помочь. При этом стоит учитывать тот факт, что не всегда эксперт может донести свою мысль доступным языком, особенно если это пост в соцсетях. Например, вместо заумных текстов, перегруженных терминологией, лучше использовать легкие и всем известные слова.

Честность перед клиентами

Подсознательно клиенты всегда чувствуют, если их обманывают. Пользуясь доверием клиентов в долгосрочной перспективе, можно заработать себе плохую репутацию. Если же бренд или эксперт предельно честен со своей аудиторией, то с помощью сарафанного радио о нем узнает большее количество людей. Так, кондитер, который использует только качественные ингредиенты для тортов, постепенно, благодаря положительным отзывам и репостам в соцсетях, получит еще больше заказов.

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Узнаваемый стиль бренда

Еще один важный шаг в раскрутке бренда — создание собственного логотипа, а также фирменного стиля сайта и социальных сетей. Например, логотип сыроварни лучше выдерживать в тонах, которые ассоциируются с продуктом.

Уникальность и лидерство в своей сфере

Чтобы занять первенство в своей нише, нужно обладать преимуществом, которого не имеют конкуренты. Это может быть уникальный товар или услуга, а также высокое качество сервиса. Например, travel-агент может создать себе хорошую репутацию за счет того, что он быстрее других находит интересные туры и индивидуальные подборки предложений по путешествиям. Например, цена услуги может быть такой же, как у конкурентов, но с гораздо большими возможностями.

Обмен опытом и любовь к делу

Для развития бизнеса очень важно повышать уровень своей квалификации. Чем больше человек разбирается в своем деле, тем больше уважения и доверия он вызывает. При этом желательно, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается. Ведь в таком случае любимому делу уделяется больше времени, что отражается на качестве товара или услуги. К тому же аудитория интуитивно чувствует, когда эксперт горит своим делом, заряжая своей энергией и мотивацией окружающих. С большей вероятностью человек придет на консультацию к тому косметологу, который не только делится с клиентами новинками, но и рассказывает о собственном опыте использования средств.

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