Есть варианты? Кто может возглавить Украину после Зеленского

Не исключено, что преемником будет человек родом не из Украины, а из Канады или США.

Европейские и американские СМИ обрушились с критикой на президента Украины. Американское издание Politico отмечает, что украинский лидер выстраивает вертикаль власти лично под себя. Немецкая газета Bild сообщила о конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который, как считается, очень популярен в стране.

Политолог Антон Бредихин эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, почему сейчас западные СМИ перестали преподносить Зеленского в лучшем свете, как они делали это ранее, и какие теперь у Запада планы на Украину.

Эксперт считает, что западные страны не изменили свои намерения по отношению к Зеленскому, поскольку критика в сторону украинского лидера сыпется в зарубежной прессе не впервые. СМИ и некоторые западные лидеры часто критикуют главу Незалежной, но он все равно никуда не исчезает, а остается на своем месте.

«Место его нахождения на данной позиции вполне реалистично вплоть до победы либо проигрыша господина Байдена на президентских выборах в США», — сказал политолог.

Президента Украины невыгодно менять Западу, уверен политолог. По крайней мере на сегодняшний день. Но если произойдет какая-либо критическая ситуация, то такой вариант развития событий вполне реалистичен. По мнению эксперта, выбор на нового президента Украины не упадет на военного или человека из старого круга политиков.

«Точно не Порошенко, Яценюк, Тимошенко. Хотя они все ждут свержения Зеленского», — добавил политолог.

Не исключено, что этот человек будет родом не из Украины, а из Канады или США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией.