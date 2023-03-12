Россия на втором месте: США назвали своего главного врага

Эфирная новость 106

Разведка США: Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе

Фото, видео: Depositphotos / emmajay1; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В числе других противников Штатов — Иран и Северная Корея.

Грузия может стать лишь одним из потенциальных плацдармов для противодействия России, еще одним плацдармом может быть — Приднестровье, где сотни тысяч граждан имеют российские паспорта, такой точкой напряжения может стать Нагорный Карабах — где стоят наши миротворцы.

Логика в том, чтобы создать как можно больше центров напряжения вокруг наших границ пользуясь тем, что главный фокус Москвы сейчас на спецоперации. Эта мысль подается открытым текстом в докладе американской разведки, которая предполагает что задействовать армию где-то еще, кроме Украины, Москве будет проблематично.

В том же докладе правда, признается, что в случае чего — ядерный потенциал России — крупнейший в мире и не надо его недооценивать. Примечательно, что впервые американская разведка отводит роль главного противника США — Китаю, мы на втором месте, следом — Иран и Северная Корея.

Доклад разведка представила на специальных слушаниях в Сенате, и в целом документ может нас в чем-то даже порадовать, может до нас из-за Пекина лишний раз руки не дойдут. Сейчас, например, спецслужбы США заняты популярным Китайским приложением с короткими смешными видео…преимущественно танцев, котиков, и обзорами косметики.

В Китае сейчас небольшая политическая пауза. В эти дни в Пекине проходит сессия Всекитайского собрания народных представителей — аналог Верховного совета СССР. На нем раз в пять лет утверждают новых руководителей. Главная новость — на третий срок председателем КНР назначен Си Дзиньпин — и это впервые в истории страны.

Он занимает жесткую позицию по отстаиванию китайского суверенитета, видя что Запад во главе с США проводит политику окружения и подавления Китая. Получив мандат на новый пятилетний срок Си Дзиньпин может уже противодействовать этим нападкам более решительно.

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:40
Доктор Мясников назвал три главных признака инсульта по утрам
9:25
Марочко: украинские радикалы проводят ротацию на купянском направлении
9:10
РФ и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах
8:55
Что взять с собой в зону СВО: мобилизованный показал быт пехотинцев на передовой
8:39
Россия на втором месте: США назвали своего главного врага
8:21
«Ставки большие»: полковник в запасе спрогнозировал дальнейшее развитие СВО

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
«Больше пожара, больше огня!» — протестующие в Париже начали жечь баррикады
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео