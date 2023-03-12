Невзирая на расползающуюся по стране язву наркомании, хозяин Овального кабинета не меняет свои приоритеты: это борьба с Россией и помощь Украине.

Вашингтон наращивает мускулы: новый бюджет предлагают сделать самым милитаристским в истории США, Пентагон запрашивает рекордные 842 млрд долларов.

Ну что тут сказать, светоч демократии не устает нести свои ценности на штыках. Любопытно, что свои наполеоновские планы президент Байден изложил, выступая в Филадельфии, городе, который задыхается от социальных проблем и прежде всего — наркомании.

То есть пока президент Байден разглагольствовал о новых военных тратах и поддержке Украины, на соседних улицах корчились «живые мертвецы», до которых, кроме волонтеров, никому нет дела. Тему продолжит Анна Воропай.

Кенсингтон авеню, Филадельфия — этот неблагополучный и опасный район США называют улицей ходячих мертвецов. Раньше обитатели американского дна были только внешне похожи на зомби. Теперь, когда улицы городов наводнила новая отрава, люди стали в прямом смысле разлагаться заживо. Гниющие язвы по всему телу — такие симптомы появились почти у каждого наркомана.

«Это не раны в месте инъекций. Мне повезло, что от меня осталось что-то. Это буквально уничтожает американскую молодежь. Происходит тихое убийство», — рассказал местны наркоман.

Против нового состава наркотиков не работают антидоты — в случае передозировки спасти человека крайне сложно. Нарывы приводят к ампутации конечностей. Они появляются быстро, а заживают — медленно. Вместе с другими волонтерами Шерм выходит на улицы, чтобы обработать эти раны.

«Два года назад было больше выбора — ты мог пойти и купить любой наркотик, какой захочешь. Теперь такого нет — все они содержат этот ксилазин», — Шерм Лейлоу, волонтер благотворительной организации.

Ксилазин — ветеринарный транквилизатор, впервые его стали подмешивать в наркотики в 2006 — чтобы продлить или усилить их действие. А получили зелье, которое разъедает плоть совсем как кислота. С 2021 добавку стали находить уже в 90% наркотиков Филадельфии.

«Ксилазин не одобрен для применения у людей. Потому что это седативный препарат для животных. Он сужает кровеносные сосуды и давление — поэтому такие последствия, он ухудшает заживление», — рассказала Джерри-Линн Аттер, психолог.

О времени, когда на улицах продавали неразбавленную дурь, рассказывает Майл Браун — спецагент управления по борьбе с наркотиками в отставке. С наркотрафиком он боролся 30 лет. В отличии от того же фентанила, который действует быстро, но недолго, ксилазин вырубает на несколько часов. Поставки в США чаще всего идут с юга.

«Картели существуют в других странах. Для США очень сложно получить какой-то эффект на границе без поддержки правительства Мексики, где находятся наркоштаты. Некоторые говорят, что они там сами поддерживают картели», — рассказал Майк Браун, бывший полицейский.

Под предлогом остановки наркотрафика республиканцы даже предлагали Байдену направить регулярную армию на южную границу. В ответ президент Мексики заявил: вторгаться на свою территорию он не позволит никому.

«Если бы я был президентом, то уделял бы большее внимание мексиканской границе, а не украинской. Ситуация вызывает большое разочарование не только у республиканцев в Конгрессе, но и у многих американских налогоплательщиков», — рассказал Джеймс Комер, конгрессмен от Кентукки.

Американским налогоплательщикам при этом придется платить только больше. Отчисления в бюджет для богатых Байден намерен поднять до 25%. Чтобы залатать дыру в бюджете почти в два триллиона долларов. Но даже с таким дефицитом Байден смог наскрести миллиарды на поддержку партнеров по НАТО и Украины.

«Мой бюджет рассчитан на инвестиции в Америку. Всю Америку, включая места и людей, о которых забыли», — сказал Байден.

Забытыми похоже оказались и жители Кенсингтона. У них были иллюзии, что президент, сын которого лечился от зависимости, сможет навести порядок на их улицах. Проект своего бюджета Байден защищал всего в нескольких милях от эпицентра ксилозинового кризиса. Где свои доходы и расходы подсчитывает среднестатистический госслужащий, который ходит на работу со сломанным носом.

«Я проснулся, чтобы дать своему маленькому сыну бутылочку и услышал, как кто-то вламывается в мою машину. Я не колеблясь выбежал, но забыл оружие. Разве это американская мечта?» — спрашивает местный житель.

Этот блог житель Кенсингтона завел, чтобы показать ад, в котором живет уже четыре поколения его семьи. Работая на правительство, он получает 38 тысяч долларов в год. Которых не хватает, чтобы переехать из неблагополучного района. Жилье здесь стоит в пять раз дешевле. Но все равно — недоступно.

«Этот драгоценный участок стоит 500 тысяч долларов — здесь можно жить? Или вот — 340 — похоже, нужно заменить крышу на крыльце. Кто хочет здесь жить? Это по карману?» — спрашивает Кензо, житель Кенсингтона.

Жилье по соседству с наркоманами, которые облюбовали улицы, парки и детские площадки стоит в пять раз дешевле. По пути домой жителям Кенсингтона приходится перешагивать через их неподвижные тела. Которые под действием нового наркотика начинают гнить заживо.