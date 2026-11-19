Путин объяснил непоследовательность политики США: «Много противовесов»
Президент отметил, что государственная система в Штатах устроена сложно.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Путин объяснил непоследовательность политики США
Президент России Владимир Путин объяснил непоследовательность политики США особенностями политической системы страны.
Об этом он заявил, выступая перед журналистами по итогам трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.
«Внутриполитическая обстановка в Штатах и политическая система в этой стране непростая, можно сказать, сложная. Там много всяких противовесов, всяких инструментов сохранения баланса политических сил. Поэтому так, просто со стороны когда смотришь, кажется, здесь непоследовательно, там не так, как хотелось бы», — заявил российский лидер.
Переговоры в Шэньчжэне
Переговоры прошли 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Встреча стала первой в истории очной беседой лидеров России, США и Китая в таком формате и продлилась около полутора часов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков называл главной задачей саммита обсуждение путей оздоровления международной обстановки. По его словам, лидеры планировали затронуть наиболее острые конфликты и обсудить, как взаимодействие крупнейших держав может способствовать стабилизации ситуации в мире.
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