РФ и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 17

Посол Сирраджа: РФ и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

РФ и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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В январе и феврале глава МИД РФ Сергей Лавров был в Африке, что стало неожиданностью для Запада.

Центробанки Судана и РФ обсуждают идею о взаимных расчетах в национальной валюте. Об этом РИА Новости сообщил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

«Мы увидим, возможно ли это. Это во многом технический вопрос. Центральные банки стран посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат», — сказал собеседник.

До этого сообщалось, что Судан пересмотрел соглашение с РФ по созданию военно-морской базы. По заявлению зампредседателя Верховного совета республики Мухаммеда Хамдана Дагало, Хартум не против размещения войск России на территории Судана.

В январе главный дипломат РФ Сергей Лавров посещал ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею. В феврале он нанес визит в Мали, Мавританию и Судан. В рамках переговоров рассматривались в том числе вопросы военного сотрудничества и торговые. Кроме того, по сообщениям СМИ, поездка Лаврова в Африку застала Запад врасплох.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад вбивает «клин» между Китаем и Европой.

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