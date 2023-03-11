Депутат Европарламента заявил о вбивании США и НАТО «клина» между Европой и КНР

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 33

Депутат ЕП Уоллес: Европу ждет страшное будущее из-за ссоры с КНР

Депутат Европарламента заявил о вбивании США и НАТО «клина» между Европой и КНР

Фото: FELIPE TRUEBA / ТАСС

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За океаном продолжают настаивать на своей гегемонии, не признавая многополярность мира.

Штаты и Североатлантический альянс пытаются «вбить клин» между Китаем и Европой. Об этом написал депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter. Парламентарий уточнил, что американская сторона делает из Китайской народной республики (КНР) угрозу для Евросоюза.

«Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу. Если мы пойдем по этой дорожке, боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», — написал Уоллес.

До этого руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявлял о своей уверенности в том, что давление на КНР со стороны западных стран будет лишь расти. Главный дипломат РФ также отмечал, что это «практически анонсировано».

Помимо всего прочего, была информация о подготовке демократической партией США законопроекта, вводящего санкции против КНР, если китайцы окажут России военную помощь. Список ограничений включил в себя запрет на посещение США, блокировку счетов и собственности, запрет на сделки и прочее. Пекин же призвал Вашингтон подумать над тем, что последние способны сделать ради мира перед тем, как критиковать другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каковы риски противостояния США и Китая.

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