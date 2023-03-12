В чем интерес: что делал американский бомбардировщик у границ Петербурга

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 276

Американский бомбардировщик возле Санкт-Петербурга не нарушил границы РФ

В чем интерес: что делал американский бомбардировщик у границ Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Воздушное пространство РФ нарушено не было, дежурные силы ПВО не поднимались в небо.

Американский бомбардировщик, появившийся у границ Санкт-Петербурга, не нарушил территориальные границы России. Об этом 5-tv.ru заявили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Он вышел на курс, зафиксировался и ушел с этого курса. Все», — прокомментировал представитель пресс-службы ЗВО Илья Свереда.

Бомбардировщик ВВС США появился в 200 километрах от границ Санкт-Петербурга. Его заметили возле острова Гогланд. Там бомбардировщик развернулся и отправился в сторону Прибалтики. Как отметили в пресс-службе ЗВО, территориально-воздушное пространство РФ он не нарушил. Необходимости в принятии экстренных мер не было.

«Если бы он где-то критически подлетел, мы бы поднимали дежурные силы ПВО и так далее», — подчеркнул Илья Свереда.

Допустимая дистанция для подлета к границе — 100 метров. За этим тщательно следят спутниковые системы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Daniel Hernandez; Reuters / us air force, video by staff sgt. steven adkins; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные предотвратили попытку атаки дронов ВСУ на объекты Крыма.

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