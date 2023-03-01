Российские военные предотвратили попытку атаки дронов ВСУ на объекты Крыма

В Крыму была предотвращена попытка массированной атаки на объекты полуострова со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Шесть украинских ударных беспилотников были сбиты средствами ПВО.

«Еще четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы», — заявил Конашенков.

Также известно о том, что никаких жертв и разрушений на земле допущено не было.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские силы ликвидировали до 350 украинских боевиков на донецком направлении.