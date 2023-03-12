«Я стала мамой»: 19-летняя Маша из «Ворониных» родила первенца

На протяжении всей беременности девушка делилась своим самочувствием и фотографиями в соцсети.

Актриса Мария Ильюхина впервые стала мамой в 19 лет. Пока что девушка не раскрыла имя и пол новорожденного малыша. Радостную новость она сообщила в Instagram*.

«Партнерские роды прошли на ура! Теперь я с гордостью могу сказать, что я стала мамой», — написала звезда.

Девушка рассказала, что пользователей ждет влог с родов. Подписчики поспешили поздравить молодую маму, супруг Илюхиной также отметился в комментариях.

«Мы сделали это!» — написал муж девушки.

О том, что Ильюхина ждет ребенка, стало известно в ноябре 2022 года. На время беременности актриса решила отказаться от деятельности в кино. Через некоторое время после рождения ребенка звезда сериала «Воронины» планирует возобновить творческую карьеру и вернуться в съемочный процесс.

На протяжении беременности в личном блоге звезда открыто делилась эмоциями и ощущениями, которые она проживала во время интересного положения. Звезда рассказывала подписчикам, что в первом триместре столкнулась с трудностями — ее мучили сильный токсикоз и сонливость. Девушка отметила, что она не могла переносить запах еды.

«Я спала, где только можно. Могла уснуть на стуле, на диване, в ресторане, в машине, да везде. Даже на прогулке могла присесть на скамейку и уснуть», — рассказывала Ильюхина.

В конце ноября 2022 года Ильюхина вышла замуж за отца своего ребенка. Супруг актрисы — Алексей Шаров. Молодой человек сейчас учится в одном из московских вузов на факультете госуправления и не связан с театральной сферой или шоу-бизнесом.

Ранее 5-tv.ru писал, что беременная Ильюхина дерзко ответила на критику: «Сосунок с девственными усиками».

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