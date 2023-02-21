Беременная Ильюхина дерзко ответила на критику: «Сосунок с девственными усиками»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46

Беременная Маша Ильюхина дерзко ответила на критику подписчика

Беременная Ильюхина дерзко ответила на критику: «Сосунок с девственными усиками»

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

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Знаменитость приняла решение рожать в 19 лет, однако не все подписчики рады за будущую маму.

Беременная актриса Мария Ильюхина, известная по роли Маши из «Ворониных», показала подписчикам, что может за себя постоять. В социальной сети она резко отреагировала на комментарий недоброжелателя.

В личном блоге звезда открыто делится эмоциями и ощущениями, которые она проживает в своем интересном положении. Накануне она решила рассказать подписчикам, что в первом триместре столкнулась с трудностями — ее мучили токсикоз и сонливость. Девушка отметила, что тошнило ее даже от запаха пищи.

«Я спала, где только можно. Могла уснуть на стуле, на диване, в ресторане, в машине, да везде. Даже на прогулке могла присесть на скамейку и уснуть», — добавила Ильюхина.

Некоторые пользователи сети не могут смериться, что первенец появится у актрисы в столь раннем возрасте. Некоторые настолько привыкли видеть ее в образе маленькой Маши, что никак не осознают — девочка повзрослела.

«У тебя еще молоко на губах не обсохло, тебе всего 19, а ты уже рожать собралась. Мерзотно», — написано в гневном сообщении под постом Ильюхиной.

«А что подписан-то, раз так мерзотно? Сосунок с девственными усиками», — не постеснялась ответить хейтеру актриса.

Недавно Илюхина поделилась подробностями предстоящих родов. По ее словам, в родильной палате с ней будет находиться муж. Знаменитость отметила, что ей необходима его поддержка, поэтому пара приняла решение о парных родах.

Ранее 5-tv.ru писал о плюсах и минусах парных родов.

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