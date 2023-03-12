Bloomberg раскрыл позицию Индии по нефтяным санкциям

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Иван Обухов
Иван Обухов 112

Bloomberg: Индия решила не нарушать санкции против России и соблюдать нефтяной потолок

Bloomberg раскрыл позицию Индии по нефтяным санкциям

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Импортирующая российскую нефть Индия определилась со своим отношением к «потолку цен».

Индийские власти приняли решение не нарушать инициированные западными странами санкции в отношении России, а также соблюдать принятый государствами-участниками «Большой семерки» потолок цен на российские углеводороды, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, индийские представители провели «обстоятельные беседы» на полях недавно прошедшего совещания глав внешнеполитических ведомств стран–участниц «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели с делегациями из США и других участников G7.

Агентство отмечает, что власти Индии обратились к руководству банков и трейдерам с требованием соблюдать ограничения.

На российское сырье приходится без малого треть индийского импорта нефти.

Ранее 5-tv.ru писал, почему США призвали нарастить поставки нефти из России.

 

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