Financial Times: США призвали крупнейших трейдеров увеличить поставки нефти

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 58

Это произошло после того, как РФ пообещала сократить добычу «черного золота».

Financial Times: США призвали крупнейших трейдеров увеличить поставки нефти

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jens Koehler

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Соединенные Штаты призвали крупнейших трейдеров возобновить поставки российской нефти. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что решение было принято в рамках встречи представителей Минфина США и крупных игроков нефтяного рынка — Trafigura и Gunvor. При этом последние до недавнего времени относились к поставкам «черного золота» с особой осторожностью из-за ценовых барьеров на энергоносители и минимизировали все риски.

«Вашингтон «действительно хочет, чтобы нефть перемещалась», — сообщил один из инсайдеров. Аналогичным мнение поделился другой.

Автор материала подчеркивает, что для диалога Минфина и трейдеров были предпосылки. Встреча состоялась как раз после того, как РФ пообещала снизить поставки топлива.

Вместе с тем компаниям пообещали, что увеличение объемов операций с российской нефтью не будет расцениваться как нарушение санкционных правил, введенных Западом.

«Наша цель — донести информацию том, что разрешено в рамках системы ограничения цен», — прокомментировал решение газете представитель администрации президента США Джо Байдена.

Все это позволяет говорить о том, что в Вашингтон заботится о завтрашнем дне, пытаясь обеспечить стабильность глобальных поставок «черного золота», полагает издание. А у трейдеров в сою очередь появится возможность лучше познакомиться со структурой российского экспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нефтяные сделки РФ и Индии подрывают многолетнее господство доллара.

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