Худеющий: врачи поставили Саакашвили страшный диагноз
Экс-президент Грузии Саакашвили: потеря веса грозит развитием полиорганной недостаточности
Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens
Состояние политика ухудшается с каждым днем.
Медики пророчат экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили развитие полиорганной недостаточности. Поводом для таких прогнозов стала потеря политиком веса практически в два раза. Об этом сам опальный политик — находящийся в настоящее время в тюрьме — рассказал британскому телеканалу Sky News.
В визите к грузинскому политику было отказано, но корреспонденты канала передали свои письменные вопросы через юриста Шалву Хачапуридзе и получили письменные ответы от Саакашвили.
Саакашвили заявил о прогнозируемом у него диагнозе из-за потери веса.
«Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 [килограммов], врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — сообщил Саакашвили журналистам. Хачапуридзе добавил, что Саакашвили выглядит «как заключенный в концентрационном лагере в нацистской Германии».
«Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль», — заявил Саакашвили.
Ранее некоторые медики утверждали, что политика отравили тяжелыми металлами. В городском суде Тбилиси слушалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания для Саакашвили с тем, чтобы отправить его лечиться за границу, но суд отказал юристам Саакашвили в этой просьбе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili; 5-tv.ru
Ранее 5-tv.ru писал, что Саакашвили обнажился перед судом и показал свою неестественную худобу.
Читайте также
86%
0.04 80.40
0.26
Нашли ошибку?