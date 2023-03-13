Худеющий: врачи поставили Саакашвили страшный диагноз

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Иван Обухов
Иван Обухов 26

Экс-президент Грузии Саакашвили: потеря веса грозит развитием полиорганной недостаточности

Худеющий: врачи поставили Саакашвили страшный диагноз

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Состояние политика ухудшается с каждым днем.

Медики пророчат экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили развитие полиорганной недостаточности. Поводом для таких прогнозов стала потеря политиком веса практически в два раза. Об этом сам опальный политик — находящийся в настоящее время в тюрьме — рассказал британскому телеканалу Sky News.

В визите к грузинскому политику было отказано, но корреспонденты канала передали свои письменные вопросы через юриста Шалву Хачапуридзе и получили письменные ответы от Саакашвили.

Саакашвили заявил о прогнозируемом у него диагнозе из-за потери весаСаакашвили заявил о прогнозируемом у него диагнозе из-за потери веса. Ruptly

«Изначально я весил 120 килограммов, сейчас 64. Если вес будет ниже 60 [килограммов], врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — сообщил Саакашвили журналистам. Хачапуридзе добавил, что Саакашвили выглядит «как заключенный в концентрационном лагере в нацистской Германии».

«Я все время нахожусь в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль», — заявил Саакашвили.

Ранее некоторые медики утверждали, что политика отравили тяжелыми металлами. В городском суде Тбилиси слушалось дело о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания для Саакашвили с тем, чтобы отправить его лечиться за границу, но суд отказал юристам Саакашвили в этой просьбе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что Саакашвили обнажился перед судом и показал свою неестественную худобу.

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