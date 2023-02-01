Саакашвили обнажился перед судом и показал свою неестественную худобу

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Скандальный политик тужился и старательно втягивал живот, чтобы все увидели его ребра.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Valishvili; 5-tv.ru

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Михаил Саакашвили шокировал всех своим внешним видом. Экс-президент Грузии появился на очередном судебном заседании по видеосвязи.

Одиозный политик, как утверждается, похудел уже на 50 с лишним килограммов, также у него выявляли коронавирус и прогрессирующую деменцию. Саакашвили продемонстрировал судьям свое состояние и потребовал, чтобы ему предоставили лечение за границей.

После чего его тут же отключили. Ранее бывший грузинский лидер не посещал процессы и жаловался на проблемы со здоровьем.

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