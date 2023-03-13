Ракета «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» стартовала с Байконура

Пуск прошел в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур. Об этом стало известно из сообщения государственной корпорации «Роскосмос».

Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Запуск космического корабля прошел в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки. По информации, имеющейся у информационного агентства РИА Новости, отделение спутника "Луч-5Х" и вывод на орбиту намечен на 11:15.

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