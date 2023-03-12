В НАСА показали кадры выхода российского космонавта Кикиной из капсулы Crew Dragon

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 60

Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» была на МКС с октября 2022 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com / SpaceX; Reuters / NASA TV; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) продемонстрировало кадры с выходом из капсулы корабля Crew Dragon-5 единственной женщины-космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной.

На записи показано, как Кикиной помогают выйти из капсулы и подняться на ноги. Автономный полет длился примерно 19 часов, а затем Crew Dragon-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

Накануне корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС). На станции работают коллеги Кикиной Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

В Международный женский день Кикина рассказывала об экспедиции на МКС, отмечая, что каждый новый день интересный, и это ее привлекает в работе. Также она акцентировала внимание на том, что полет реализован так, как ожидалось. Полученная при подготовке база обеспечила сходство с тем, с чем Кикина впоследствии работала. Женщина-космонавт была на МКС с октября 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ракета с кораблем Crew Dragon стартовала из Флориды к МКС.

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
Петарда «Кинг-Конг» оторвала полтуловища юноше из Набережных Челнов
10:50
«Ни у кого ничего не крали»: откуда у блогеров Чекалиных миллиардные заработки
10:36
ТОП-4 женских привычек, которые раздражают мужчин
10:16
Жители Донецка сообщают о серии взрывов в центре города
10:03
В НАСА показали кадры выхода российского космонавта Кикиной из капсулы Crew Dragon
9:52
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
«Больше пожара, больше огня!» — протестующие в Париже начали жечь баррикады
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео