Срок гарантийного ремонта техники Apple изменится
«Известия»: с апреля срок гарантийного ремонта техники Apple увеличится до 2 месяцев
Фото: www.globallookpress.com / Denis Meyer
Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами.
С апреля в России изменится срок гарантийного ремонта техники корпорации Apple: он возрастет до двух месяцев.
«Получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему», — пишут «Известия».
По информации, имеющейся у журналистов издания, теперь ремонтировать будут только ту технику, которая была поставлена в Россиию до марта 2022 года или ту, что была куплена за пределами РФ.
Продавец техники по-прежнему будет являться ответственным лицом за гарантийное обслуживание оборудования, поставленного по схеме параллельного импорта.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России появились в продаже активированные за рубежом iPhone.
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