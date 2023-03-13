Срок гарантийного ремонта техники Apple изменится

Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами.

С апреля в России изменится срок гарантийного ремонта техники корпорации Apple: он возрастет до двух месяцев.

«Получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему», — пишут «Известия».

По информации, имеющейся у журналистов издания, теперь ремонтировать будут только ту технику, которая была поставлена в Россиию до марта 2022 года или ту, что была куплена за пределами РФ.

Продавец техники по-прежнему будет являться ответственным лицом за гарантийное обслуживание оборудования, поставленного по схеме параллельного импорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России появились в продаже активированные за рубежом iPhone.