В России появились в продаже активированные за рубежом iPhone

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Иван Обухов
Иван Обухов 25

«Известия»: в России начались продажи активированных за рубежом iPhone

В России появились в продаже активированные за рубежом iPhone

Фото: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku

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Это связано с тем, что западные компании, работающие с нашей страной, боятся подпасть под санкции США.

Некоторые отечественные ретейлеры приступили к продаже в России смартфонов iPhone, активированных за границей, пишут «Известия».

Журналисты сообщают, что у многих ретейлеров имеются или планируются к продаже распакованные iPhone, так как это единственный способ достигать больших объемов продаж, сообщил источник издания.

Как сказал еще один собеседник газеты, ввоз активированных за рубежом гаджетов происходит из-за страха, что иностранные партнеры боятся разрыва контракта с Apple.

Год назад корпорация Apple заявила, что наложит ограничения на работу своих сервисов и прекратит продажи своей продукции на территории России через свой официальный сайт.

Ранее 5-tv.ru писал, могут ли заблокировать технику Apple в России.

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