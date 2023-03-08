В России появились в продаже активированные за рубежом iPhone
«Известия»: в России начались продажи активированных за рубежом iPhone
Фото: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku
Это связано с тем, что западные компании, работающие с нашей страной, боятся подпасть под санкции США.
Некоторые отечественные ретейлеры приступили к продаже в России смартфонов iPhone, активированных за границей, пишут «Известия».
Журналисты сообщают, что у многих ретейлеров имеются или планируются к продаже распакованные iPhone, так как это единственный способ достигать больших объемов продаж, сообщил источник издания.
Как сказал еще один собеседник газеты, ввоз активированных за рубежом гаджетов происходит из-за страха, что иностранные партнеры боятся разрыва контракта с Apple.
Год назад корпорация Apple заявила, что наложит ограничения на работу своих сервисов и прекратит продажи своей продукции на территории России через свой официальный сайт.
Ранее 5-tv.ru писал, могут ли заблокировать технику Apple в России.
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