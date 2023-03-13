Вирусолог рассказал о судьбе COVID и оценил заболеваемость в России

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Полина Долгова
Полина Долгова 40

Вирусолог Волчков: коронавирус будет приходить один раз в несколько лет

Вирусолог рассказал о судьбе COVID и оценил заболеваемость в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Пандемия коронавируса длилась несколько лет. Первыми в мире вакцину от тяжелого заболевания разработали российские ученые.

COVID становится вирусной инфекцией, которая будет ежегодно давать лишь один пик заболеваемости в год. В будущем эта инфекция будет тревожить человечество все меньше, давая волны не каждый год. Такой прогноз дал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков, в беседе URA.RU.

«Ковид сейчас будет затухать потихоньку. Он сейчас будет из двухпиковой фазы, когда у нас едет весной и осенью пики, постепенно трансформируется в однопиковую», — сказал Павел Волчков.

Эксперт также отметил, что инфекция будет приходить только по осени, а потом сдвинется в мигающую фазу, когда он будет к нам приходить не каждый год. Сейчас много гриппов, и они еще будут приходить к нам каждый год и каждый сезон.

Вирусолог Павел Волчков отметил, что следующий эпидемиологический сезон в России должен пройти намного спокойнее, чем предыдущий. Без большого количества заболевших

«Таких высоких показателей, какие были в 2022–2023 годах, в сезоне 2023-2024 ожидать не следует. Тут как раз будет небольшой провал, но это не значит, что вирусных инфекций или групповых не будет совсем», — заключил специалист.

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