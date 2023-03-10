За вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могут стоять США

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Минобороны РФ: биологи из США могут стоять за вспышкой Эболы в Африке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Qiong; Министерство Обороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Американские биологи могли небрежно обращаться с патогенами, что чуть не привело к катастрофе.

За вспышкой вируса Эбола в Африке в сентябре 2022 года могут стоять США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучает вероятность искусственного распространения Эболы.

Оказывается, выделенный штамм полностью идентичен вирусу, который был обнаружен в Африке во время эпидемии Эболы в 2012 году.

«В качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе», — заявил Кириллов.

Вспышка Эболы была зафиксирована органами здравоохранения Уганды в сентябре 2022 года. Там подтверждено 140 случаев заражения и 55 летальных исходов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вирусолог рассказал о смертельной опасности лихорадки Марбурга.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
Будьте честны: таро-прогноз на неделю с 13 по 19 марта
17:55
На языке Пушкина: история «Чуда над Жуковским» вышла на большой экран
17:40
За вспышкой Эболы в Африке в 2022 году могут стоять США
17:22
«Хотели облить кислотой»: как жена Щербакова терпела поклонниц мужа
17:07
Грядет оранжевая революция? В Грузию прибыли воевавшие за ВСУ сторонники Саакашвили
16:48
Связали и раздели: в Москве нашли мумифицированные тела двух женщин, они год лежали в заваренной квартире

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
«Колоссальный риск»: чем были опасны домашние роды в бассейне для блогера Стужук
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео