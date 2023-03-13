Там конечности и даже глаза: в Подмосковье младенцу удалили гигантскую опухоль

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Рита Миронова
Рита Миронова 117

В Подмосковье новорожденному ребенку удалили опухоль, составлявшую треть его веса

Там конечности и даже глаза: в Подмосковье младенцу удалили гигантскую опухоль

Фото: Zuma\TASS

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Новообразование составляло треть веса самого ребенка. Что врачи обнаружили внутри?

В Подмосковье родился младенец с опухолью, составляющую треть его собственного веса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, хирурги успешно удалили новообразование с помощью операции. Опухоль составила 650 граммов, в то время как сам ребенок весил всего три килограмма.

О том, что у младенца развивается новообразование, стало известно на 38-й неделе беременности его матери. На скрининге врачи обнаружили врожденный порок развития плода — крестцово-копчиковая тератома. В такой опухоли могут быть волосы, ткани, зубы, глаз и даже целые конечности.

Операция была сложной, потому что опухоль прилегала к крупному сосудисто-нервному пучку и прямой кишке. Если бы врачи ее не удалили, в будущем она могла привести к смещению прямой кишки, нарушениям в мочевыводящей системе и другим осложнениям.

Удаленную опухоль после операции исследовали и установили, что она была доброкачественной. Внутри находились элементы кишечной трубки, ткани поджелудочной железы, костная и хрящевая ткань, а также клетки волос и ногтей. Самого младенца уже выписали, в будущем врачи будут следить за его развитием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему ребенок рождается с хвостом и как это исправить.

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Там конечности и даже глаза: в Подмосковье младенцу удалили гигантскую опухоль

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