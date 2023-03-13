Какие профессии наиболее опасны для позвоночника?

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Рита Миронова
Рита Миронова 49

Врач Толмачева: опасность для позвоночника представляют профессии, связанные с постоянной ходьбой

Какие профессии наиболее опасны для позвоночника?

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Почему и сидя, и стоя на работе можно заработать серьезные проблемы со спиной?

Представители каких профессий наиболее подвержены проблемам с позвоночником? Врач Юлия Толмачева объяснила, что чаще всего опорно-двигательный аппарат страдает у людей, которые на работе постоянно ходят, подвергаются вибрации или держат тяжелые предметы. Например, водители грузовиков, у которых от постоянно вибрации могут разрушиться межпозвонковые диски.

Грузчики и санитары также могут страдать от болей в спине, так как на работе им постоянно приходится перемещать тяжелые предметы или людей. Однотипные движения на работе тоже могут вызвать заболевания позвоночника: швея или пекарь, выполняя одно и то же движение весь день, из-за неравномерной нагрузки на позвоночник рискуют заработать его искривление. В зоне риска также токари, маляры и стоматологи.

«У работников этих профессий поражаются те мышцы позвоночника, которые находятся в постоянном статичном напряжении — гипертонусе. Их нормальная структура деформируется, что может привести к воспалению и боли», — цитирует Юлию Толмачеву Газета.ру.

Сидячая работа предполагает большую нагрузку на диск между последним поясничным позвонком и крестцом и в будущем может привести к грыже. А постоянная ходьба, как у консультантов и барменов, развивает мышечно-тонический синдром

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