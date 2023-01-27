«Сядь ровно!», или Как неправильная осанка приводит к депрессии

Как часто родители говорят своим детям: «Сядь ровно! Не горбись». Но в юном возрасте мало кто придает значение своей осанке. А зря, ведь сутулость говорит о повышенном стрессе и ухудшает здоровье.

Неправильная осанка — один из первых симптомов повышенного уровня тревожности. Безусловно, каждый человек подвержен различным переживаниям, но если необъяснимое волнение преследует его постоянно, то последствия могут быть довольно серьезными. Когда человек сутулится, в его организме происходят необратимые процессы, затрагивающие многочисленные системы органов. Как зажимы в спине влияют на состояние организма, эксклюзивно для Пятого канала рассказала психолог Елена Русинова.

Как стресс влияет на осанку

Неправильная осанка — распространенный недуг современных жителей мегаполисов. Завал на работе, семейные проблемы, неприятные воспоминания о ссоре — все это ввергает организм в стресс. У человека существует несколько способов реагирования на него.

«Для млекопитающих, в том числе и человека, характерна одна из трех реакций на стресс: бить, бежать или притворяться мертвым. В любой из этих историй его организм будет подвержен определенным физиологическим процессам», — отметила эксперт.

Если мозг избирает третий вариант, то тело становится скованным, начинают появляться зажимы. Человек как бы хочет стать невидимым и спрятаться, поэтому спина начинает сгибаться под «тяжестью» стресса.

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Повышенный уровень нервного напряжения вызывает у индивида тревожность. Это своеобразная психологическая особенность личности, которая проявляется частым беспокойством по несущественным вопросам. Она может усугубляться излишним чувством вины. Если психологическое давление на организм возникает постоянно, это приводит к развитию различных заболеваний.

«Во время стресса вырабатываются гормоны, которые останавливают здоровое развитие и питание клеток. И весь организм активизируется на то, чтобы справляться со стрессом, но не на то, чтобы быть здоровым и самого себя исцелять», — сообщила психолог.

Болезни, вызванные стрессом, называют психосоматическими. Это группа заболеваний, причиной которых стало негативное эмоциональное состояние. Когда человек испытывает излишнюю ответственность и тревогу, его спина физически поддается ментальной нагрузке.

«Постепенно-постепенно плечи сгибаются. Это происходит из-за спазмов мышц спины и плеч, и шеи», — отметила эксперт.

Неправильная осанка также может свидетельствовать о том, что человек удерживает в себе эмоции, боясь выплеснуть их на окружающих. От этого он сгибается, как бы прикрывая грудную клетку.

«Люди, которые зажимают в себе эмоции, испытывают сильный страх, например, <…> бывает, не знают, как можно сбросить этот негативный осадок, остающийся в душе после каких-то событий. Они носят в себе эти эмоции, которые со временем оседают во внутренних органах», — сообщила психолог.

Это приводит к возникновению заболеваний различных систем внутренних органов.

Что происходит в теле при неправильной осанке

Несмотря на то, что сутулость вызывается естественной реакцией на стрессовую ситуацию, человек не замечает, что, сгибаясь под грузом проблем, теряет свое здоровье. У людей с неправильной осанкой чаще возникают проблемы со здоровьем, чем у тех, кто выходит из сложных ситуаций с гордо расправленными плечами.

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«Все мы встречаемся с различными препятствиями на жизненном пути, и кто-то проходит их легко, с улыбкой, а кто-то под ними прогибается и делает хуже таким образом своему телу. Когда человек хронически ходит в согнутом, сутулом состоянии, естественно, внутри его тела происходят необратимые процессы», — сказала эксперт.

При зажиме в спине сдавливаются нервы и сосуды в области шеи, что влечет за собой нарушение притока крови и передачи сигналов от тела к головному мозгу и обратно. Все это приводит к ухудшению умственной деятельности.

«Ухудшаются процессы памяти, внимания, мышления и интеллекта в целом. Соответственно, может еще падать зрение, сыпаться зубы. Эти болезни тоже все сюда относятся», — отметила специалист.

Эксперт также рассказала, что возможны и другие сопутствующие сложности со здоровьем. Так, сутулость создает давление на внутренние органы и ухудшает их работу. От неправильной осанки страдают легкие, сердце, желудок, печень, кишечник.

Как избавиться от тревожности через осанку

Главный способ восстановить осанку — уменьшить уровень тревожности. Этот процесс индивидуален. Время избавления от накопившегося стресса зависит от внутренних ресурсов человека, насколько он способен справляться с теми или иными сложностями.

Если индивид постоянно находится в беспокойном состоянии, то можно применить следующие средства, чтобы снизить эмоциональное напряжение:

Найти выход из сложной ситуации и сбросить негативные эмоции. Чтобы избавиться от переживаний, можно заняться спортом или творчеством, читать книги, записаться на занятия по танцам или вокалу. Также помогут занятия йогой и медитацией. Если человек не видит выхода из сложной ситуации сам, то потребуется помощь специалиста. Начать делать комплименты себе. Это упражнение стоит выполнять, стоя перед зеркалом. Аутотренинг поможет принять и полюбить себя. И, конечно, следить за правильной осанкой и улыбаться. По мнению эксперта, это первый шаг к избавлению от повышенной тревожности.

«Выпрямленная спина, гордая осанка, взгляд поверх горизонта и улыбка — это то, что запускает процесс выздоровления. У вас начинает хорошо работать кровоснабжение внутренних органов и головного мозга. Начинают проходить нервные импульсы по нервным волокнам. Тем самым улучшаются ваши психические процессы, улучшается эмоциональное состояние», — отметила эксперт.

Также правильная осанка и улыбка увеличивают стрессоустойчивость, поэтому если для человека ровная спина станет нормой, то никакие волнения и повышенная тревожность ему будут не страшны.

Как восстановить осанку в пожилом возрасте методами психологии

Как признается специалист, пациенты, подвергающиеся стрессу, чаще всего имеют психосоматические проблемы. И начинаются они с неправильной осанки.

Так, одна из пациенток, Елена (55 лет), всю свою жизнь носила в себе чувство вины за смерть близких людей. К их уходу она не была непосредственно причастна. Но, как это часто бывает, женщина решила, что могла предотвратить череду трагедий.

«Людей нет, а тяжесть внутри тела осталась на долгие-долгие годы. И чем больше она жила с этой сгорбленной спиной, тем хуже становилось ее состояние», — сказала психолог.

Пациентка жаловалась на частые проблемы с носоглоткой. Врачи не могли найти причину ее состояния. Только избавившись от чувства вины, она смогла выпрямить спину и решить проблему с дыханием.

«Она смогла расправиться и начать ходить с прямой спиной. И это произошло после 50 лет!» — похвалила психолог.

После этого изменилось и качество жизни женщины. А стоило только расправить плечи!

Как неправильная осанка влияет на успеваемость детей

Часто сгорбленная спина характерна для маленьких детей и школьников. Говорят, что сутулость у них возникает из-за того, что в школах установлены неправильные парты, а детский организм слишком пластичен и быстро запоминает неправильное положение тела. Нарушение осанки особенно отражается на развитии подрастающего поколения.

«Это вызывает ухудшение у ребенка внимания, памяти, мышления. Снижается качество учебы», — сообщила специалист.

Ребенок быстрее устает, у него повышается утомляемость, нарушается сон, что сказывается на успеваемости. Все это происходит из-за зажатых плеч. Чтобы ученик смог улучшить свои показатели, нужно подтолкнуть его к тому, чтобы он сохранял правильную осанку.

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«Мы находили вместе с клиентами способы, варианты посадки ребенка для того, чтобы он все-таки сидел с прямой спиной и не горбился. И насколько же нас удивили <…> результаты учебы. <…> Они превзошли все ожидания», — сказала психолог.

Также не стоит забывать, что у молодого поколения кости только формируются, поэтому привычка сидеть неровно может привести к искривлению позвоночника. Во взрослом возрасте эта проблема чревата появлением опасных заболеваний внутренних органов.