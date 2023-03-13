Помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии пропал в Москве

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Полина Долгова
Полина Долгова 50

В Москве ищут пропавшего помощника главы коллегии Евразийской экономической комиссии

Помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии пропал в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze

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Со дня исчезновения Дмитрия Шедко идет уже пятый день.

В Москве ищут пропавшего без вести помощника главы коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрия Шедко. В последний раз мужчину видели в четверг на прошлой неделе. С собой Шедко взял мобильный телефон, однако в данный момент телефон находится вне зоны доступа сети.

По информации правоохранительных органов, они не нашли ничего подозрительного в квартире Шедко в Москве. По факту исчезновения помощника главы коллегии проводится проверка, опрашиваются знакомые и близкие.

Дмитрий Шедко работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии и проживал в Москве. Ранее он занимал должность первого замглавы белорусского Минсвязи и информатизации. В 2019 году подал в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна личность молодого человека, убитого в кафе в Подмосковье. У погибшего сталась тяжелобольная мать. Следственный комитет по Московской области устанавливает все обстоятельства трагедии.

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