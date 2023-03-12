«Кто мне его вернет?!» — у погибшего в Подмосковье парня осталась тяжелобольная мать
Уроженца Пензенской области убили в конфликте в кафе Подмосковья
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Стала известна личность молодого человека, убитого этой ночью в кафе в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, 23-летний Евгений был родом из Пензенской области. Он отдыхал в кафе со своими друзьями, которые после инцидента, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, помогли ему сесть в машину и доставили в больницу. К сожалению, врачи не смогли помочь пострадавшему.
Уроженца Пензенской области убили в конфликте с участием сына депутата Госдумы.
5-tv.ru удалось связаться с матерью убитого Евгения. По словам женщины, последний раз она общалась с сыном 8 марта, а о его смерти узнала от соседей в поселке.
«Я позвонила старшему сыну в Москву, и он мне сказал, что Женю зарезали. <…> Сына-то нет, кто мне его вернет?» — со слезами сказала убитая горем женщина.
Следственный комитет по Московской области устанавливает все обстоятельства трагедии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с места происшествия изъят нож, которым было нанесено смертельное ранение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как охранник кафе в Подмосковье описал момент убийства.
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