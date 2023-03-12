«Кто мне его вернет?!» — у погибшего в Подмосковье парня осталась тяжелобольная мать

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 603

Уроженца Пензенской области убили в конфликте в кафе Подмосковья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Стала известна личность молодого человека, убитого этой ночью в кафе в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, 23-летний Евгений был родом из Пензенской области. Он отдыхал в кафе со своими друзьями, которые после инцидента, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, помогли ему сесть в машину и доставили в больницу. К сожалению, врачи не смогли помочь пострадавшему.

Уроженца Пензенской области убили в конфликте с участием сына депутата ГосдумыУроженца Пензенской области убили в конфликте с участием сына депутата Госдумы. Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru удалось связаться с матерью убитого Евгения. По словам женщины, последний раз она общалась с сыном 8 марта, а о его смерти узнала от соседей в поселке.

«Я позвонила старшему сыну в Москву, и он мне сказал, что Женю зарезали. <…> Сына-то нет, кто мне его вернет?» — со слезами сказала убитая горем женщина.

Следственный комитет по Московской области устанавливает все обстоятельства трагедии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с места происшествия изъят нож, которым было нанесено смертельное ранение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как охранник кафе в Подмосковье описал момент убийства.

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