Ярушин: больше не студент-мажор из «Универа»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 23

Артист активно развивается как певец и уже несколько лет ведет собственное музыкальное шоу Muzloft.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Артист Стас Ярушин избавился от амплуа пафосного и нагловатого «мажора» из сериала «Универ». Об этом певец сообщил на первом большом сольнике с группой МузLoft Band, который прошел 10 марта в Крокусе.

Ярушин отмечает, что с появлением музыкального шоу Muzloft его творческий путь поменялся. Больше он не ассоциируется у зрителей со студентом-мажором Антоном Мартыновым.

«Люди сейчас подходят и говорят: «Мы смотрим Muzloft», — рассказывает Ярушин.

Также артиста узнают, как участника реалити-шоу «Звезды в Африке». В проекте Ярушин участвовал два раза и прославился как главный антагонист. Он не раз вступал в конфликты с представителями шоу-бизнеса. Тем не менее для самого артиста проект был прежде всего игрой, и он не относился серьезно к тем ситуациям, которые происходили с ним на площадке.

«Люди приходят и говорят: «Мы за вас болели в шоу «Звезды в Африке», — делится шоумен.

Тем не менее Ярушин благодарен сериалу «Универ» за полученный опыт.

«Я это очень ценю. Все, что у меня есть сегодня, это благодаря музыке. Я благодарен КВН. Благодаря музыке я попал в КВН. Благодаря КВН я попал в сериал „Универ“ и дальше уже пошло, поехало», — признается артист.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ярушин выживал в экстремальных условиях на реалити-шоу «Звезды в Африке».

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