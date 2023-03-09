Проносили соль и воровали грейпфруты: Ярушин о голоде на шоу о выживании в Африке

Станислав Ярушин пожаловался, что ему пришлось голодать на съемках шоу «Звезды в Африке». Актер объяснил, что ему не нужно было изображать изможденность, потому что помимо испытаний на выносливость ему приходилось реально поедать насекомых и регулярно сталкиваться с отсутствием пищи. Он также добавил, что вопреки представлениям зрителей никого из участников телепроекта за кадром не кормили, поэтому добывать еду им приходилось по-настоящему. Правда, даже в этом случае он нашел положительную сторону.

«Реально, скажу честно, нас никто не подкармливал. И были моменты голодухи, я сидел на водичке. Это же детокс, потому что ты питаешься правильно, все в меру, ты находишься вдали от цивилизации и самый кайф — жизнь без телефона», — подчеркнул Ярушин.

Во время записи подкаста «Ниче святого» звезда «Универа» также вспомнил случай, когда один из участников команды протащил свою еду.

«Там реально строго с этим все, у нас была только чечевица. В первом сезоне, когда Андрюха Гайдулян пытался пронести соль, пришли редакторы и забрали ее. Однажды нас даже чуть не штрафанули. Мы ехали с испытания и зашли на плантацию, своровали грейпфруты. Нам тогда сказали: «Убирайте их, иначе штраф», — пояснил актер.

Ярушин признался, что, несмотря на тяготы, ему очень понравилась атмосфера соперничества в телепроекте. Правда, многие зрители не оценили его поведение по отношению к другим жителям лагеря Лимпопо, из-за чего Ярушин получил репутацию одного из самых скандальных героев шоу. Сам актер в свою защиту уверял, что в жизни он совсем не такой по характеру, а его ловкая стратегия игры и резкие высказывания были лишь частью образа. Ранее его коллега по «Универу» Анна Хилькевич также заступилась за Ярушина и призвала подписчиков прекратить хейт.

Так, в интервью Лауре Джугелии на Fametime TV и он сравнил съемки с настольной игрой «Мафия» и объяснил, почему предпочел образ злодея, а не спасателя. По словам актера, его поведение было обусловлено форматом шоу.

«Несколько дней я пытался понять, что и как там происходит. Итак, это не „ДОМ-2“ — любовь мне строить не надо, и не „Форд боярд“, где надо моментально выиграть, и не „Последний герой“, где можно от испытаний сойти с ума. Это взрослый детский лагерь, где нужно хитрить. <…> А мне начали все писать, что я в жизни такой же крыса, как на экране. Подумайте, хотя бы с точки зрения психологии, меня 24/7 снимает большое количество камер — что стесняться? Я стал просто хитрить, пытался выиграть и кайфовал от этого», — заверил он своих поклонников.

Тем не менее, Станислав Ярушин выбыл из реалити-шоу «Звезды в Африке»: в решающей схватке с Вячеславом Малафеевым он ушел в шаге от полуфинала.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровения Розы Сябитовой про голодные дни в Африке и уход из шоу.