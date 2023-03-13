Силой мысли: как нейроинтерфейсы облегчают жизнь пациентам после инсульта

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Нейрофизиолог Каплан: Мощные сенсоры нейроинтерфейсов позволят управлять техникой силой мысли

Силой мысли: как нейроинтерфейсы облегчают жизнь пациентам после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Robert Schlesinger

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Современные нейроинтерфейсы позволят инвалидам и пациентам после инсульта контактировать с окружающим миром.

Нейрокомпьютерный интерфейс, или НКИ, был создан для обмена информацией между мозгом и электронным устройством. Благодаря этой технологии человек буквально силой мысли может управлять окружающими предметами. О том, где и как можно использовать данные устройства, изданию Газета.ру рассказал нейрофизиолог, один из основоположников нейроинтерфейсной науки в России, профессор МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

Так, по словам эксперта, несмотря на то, что неинвазивным «командным» нейроинтерфейсам предрекали большое будущее, за последние 30 лет значительных прорывов в этом области сделано не было. Современным технологиям не хватает мощностей. К тому же, на фоне небольших успехов пока велико количество погрешностей. Тем не менее уже сегодня эти устройства значительно облегчают жизнь инвалидам и пациентам, перенесшим инсульт.

«Все это происходит очень медленно, несколько, а то и десяток секунд на одну команду или набор буквы. Да еще с большим числом ошибок: человек задумал включить телевизор, а вместо этого выключился свет. Кроме того, с приличной точностью можно расшифровать всего не более 4-5 команд. Пациентам после инсульта это значительно облегчает жизнь, но для здорового человека никакого смысла не имеет», — уверен эксперт.

Нейрофизиолог добавил, что неинвазивные нейроинтерфейсы способны определять четыре-пять команд с точностью до 75% в лабораторных условиях, а в реальных — с точностью менее 65%. И хотя в этом направлении идет активная работа, пока что такие результаты не позволяют применять их для каких-либо серьезных задач.

«Все эти разговоры об управлении автомобилями, дронами, самолетами „силой мысли“ заканчиваются, как только задается вопрос о количестве ошибок и о скорости управления. Иной раз это все оказывается на уровне случайного срабатывания», — пояснил нейрофизиолог Каплан.

В настоящий момент перед разработчиками стоит задача создать особый канал связи между мозгом и человеком, предназначенный не просто для считывания намерений человека, а для взаимодействия с ним. Для этого важно создать условия, что нейросеть «понимала», что ей надо учиться. Именно в этом заключается задача принципиально нового направления нейроинтерфейсных технологий поколения 5.0.

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Силой мысли: как нейроинтерфейсы облегчают жизнь пациентам после инсульта

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