Почему сон при свете может привести к быстрому ожирению?

|
Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Ученые Северо-Западного университета: сон при включенном свете приводит к ожирению

Почему сон при свете может привести к быстрому ожирению?

Фото: www.globallookpress.com / imagefruit

Читайте нас в: Дзен Новости

Сон в помещении с любым источником света приводит к ожирению и другим заболеваниям, доказали американские ученые.

Ученые из Северо-Западного университета выяснили, что наличие любого источника освещения во время сна приводит к негативным последствиям для здоровья. Так, например, у человека может начать развиваться ожирение или диабет. Об этом сообщает «МедикФорум».

Ученые изучили роль сна человека, проанализировав состояние здоровых взрослых людей старше 20 лет. Выяснилось, что сон в течение всего одной ночи с приглушенным светом вроде работающего экрана телевизора с выключенным звуком уже увеличивает уровень сахара в крови и интенсивность сердцебиения в условиях специальной сомнологической лаборатории.

«Что тебе снится?»: Что означают самые распространенные образы во сне

Специалисты выяснили, что приглушенный свет проходил через закрытые зрачки участников фокус-группы и нарушал их сон. Врачи считают, что даже незначительный источник света в комнате создает дефицит сна, который очень важен для обновления клеток в организме.

Таким образом, для полноценного ночного сна подходит полностью темное помещение с выключенными световыми приборами и плотно задернутыми шторами.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что слишком долгий сон наносит вред здоровью.

-2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Умер нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ 
22:06
Российские силы отрезают пути подвоза резервов в Артемовск
21:53
В Москве раскрыли подробности приостановки движения поездов на участке БКЛ
21:42
Почему сон при свете может привести к быстрому ожирению?
21:27
Укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек
21:15
Вдова Сергея Михалкова рассказала, что бы ответил поэт всем тем, кто стыдится быть русским

Сейчас читают

Вершинин: РФ не возражает против продления «зерновой сделки», но при одном условии
Даже руки не может поднять: врачи рассказали о текущем состоянии Костомарова
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео