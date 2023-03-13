Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности

Двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в телеграмме генерал-полковнику Чжан Юсю в связи с его переназначением на пост зампредседателя Центрального военного совета КНР.

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире», — отметил Шойгу.

Он также выразил уверенность в том, что военно-техническое партнерство России и КНР будет укрепляться и вносить большой вклад в развитие российско-китайских отношений.

В этот же день стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин после визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным планирует провести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

По данным американского издания The Wall Street Journal, беседа глав КНР и Незалежной состоится в онлайн-формате. В публикации также отмечается, что Китай за счет встречи Си Цзиньпина с Зеленским хочет показать свое желание более активно участвовать в улаживании ситуации на Украине.

На днях стало известно, что Си Цзиньпин остается на посту председателя Китая на третий срок. За это единогласно проголосовали почти три тысячи депутатов Всекитайского собрания народных представителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым министром обороны Китая стал генерал Ли Шанфу, который с 2018 года находится под санкциями США за военное сотрудничество с Россией, точнее, за покупку КНР российских зенитно-ракетных комплексов и истребителей.