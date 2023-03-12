В Китае новый министр обороны: кто он, и чем уже успел насолить США

Вашингтон запретил китайскому военному въезд в США в 2018 году.

Делегаты Всекитайского собрания народных представителей назначили на пост министра обороны КНР генерала Ли Шанфу на пост министра обороны Китая. Об этом сообщает местное информационное агентство «Синьхуа». По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) 2022 года 65-летнего военного политика включили в состав Военного совета Центрального комитета партии.

Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду (Провинция Сычуань. — Прим. ред.). Он является потомственным военным, после учебы в Оборонном научно-техническом университете Народно-освободительной армии Китая (НОАК) устроился техническим специалистом на космодром Сичан, который спустя годы возглавил — проработал там 31 год. Был заместителем командующего и начальником штаба Войск стратегической поддержки НОАК, главой Управления развития вооружений Центрального военного совета КНР, а также зампредседателя Центрального военного совета НОАК и занимал другие высокие должности.

В 2018 году генералу Ли Шанфу были запрещены въезд на территорию США и использование местной финансовой системы. Он попал под санкции за военное сотрудничество с Россией — Китай купил у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и истребители. В связи с новой должностью у двух государств могут возникнуть сложности при коммуникации, на которые прямо влияют наложенные ограничения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Си Цзиньпин первым в истории Китая в третий раз избран председателем страны. В голосовании участвовали почти три тысячи парламентариев, никто из них не предложил иного кандидата.